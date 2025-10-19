Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Alibaba Mahallesi Çayboyu Caddesi'nde meydana geldi. C.G. (75) yönetimindeki 58 ABT 426 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ahmet Serttaş (80) idaresindeki 34 UJ 5130 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri Ahmet Serttaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan diğer sürücü C.G. ise ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ahmet Serttaş'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.