Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Güncelleme:
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 80 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 75 yaşındaki diğer sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

C.G. (75) yönetimindeki 60 ABT 426 plakalı otomobil ile Ahmet Serttaş (80) idaresindeki 34 UJ 5130 plakalı otomobil Alibaba Mahallesi Çayboyu Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Serttaş olay yerinde hayatını kaybederken, C.G. ağır yaralandı.

Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Serttaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
