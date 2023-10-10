Sivas'ta trafik kazası: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. B.V. idaresindeki 60 BG 158 plakalı otomobil ile A.Ç. yönetimindeki 58 AEP 188 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçların içerisinde bulunan B.A., R.A., K.G., M.A. ve E.C. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS