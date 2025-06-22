Sivas'ta Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

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Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin trafik levhasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobilin trafik levhasına çarpıp şarampole yuvarlandığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu Hayranlı köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametine giden Müjdat Tamyıldırım (32) yönetimindeki 06 DPD 475 plakalı otomobil kontrolden çıktı ve Yıldızeli, Yozgat trafik levhasına çarparak şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan Müjgan Tamyıldırım (35) ve Yavuz Özekinci (57) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Müjgan Tamyıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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