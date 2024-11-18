Sivas'ta Tırla Çarpışma: 2 Yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
D.B. (66) yönetimindeki 38 GF 375 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi Baharözü köyü kavşağında önce refüje daha sonra 58 ADC 936 plakalı tıra çarptı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki N.B. (67) Ulaş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.