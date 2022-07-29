Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
Şarkışla'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
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Şarkışla'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas- Kayseri karayolunda seyreden O.K. idaresindeki 38 AGR 842 plakalı otomobil, Dört Yol Kavşağı'nda N.B'nin kullandığı 58 ACU 633 plakalı tırla çarpıştı.
Savrulan otomobil, sinyalizasyon direklerine çarptıktan sonra orta refüjde durdu.
Kazada O.K. ile araçtaki E.Ü. yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel