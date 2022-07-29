Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sivas- Kayseri kara yolunda seyreden O.K. idaresindeki 38 AGR 842 plakalı otomobil, Dört Yol Kavşağı'nda, N.B'nin kullandığı 58 ACU 633 plakalı tırla çarpıştı.

Savrulan otomobil, sinyalizasyon direklerine çarptıktan sonra refüjde durdu.

Kazada yaralanan O.K. ile yanındaki E.Ü, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen E.Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Şarkışla Kayseri Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title