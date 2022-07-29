Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sivas- Kayseri kara yolunda seyreden O.K. idaresindeki 38 AGR 842 plakalı otomobil, Dört Yol Kavşağı'nda, N.B'nin kullandığı 58 ACU 633 plakalı tırla çarpıştı. Savrulan otomobil, sinyalizasyon direklerine çarptıktan sonra refüjde durdu. Kazada yaralanan O.K. ile yanındaki E.Ü, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen E.Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güncel AA / Göksel Cüneyt İğde Şarkışla Kayseri Sivas Güncel Haberler

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