Tırda 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Sivas'ın Suşehri ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, D-100 kara yolu Karayolları Şube Şefliği önünde İran uyruklu C.A. (43) idaresindeki 39 AA 573 plakalı tırı durdurdu. Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda yapılan aramada tırın ön kabininde 56 paket halinde 150-200 gramlık ambalajlara sarılı 8 kilogram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan tır şoförü C.A. hakkında adli soruşturma başlatıldı. AA / Güncel Güncel Haberler

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