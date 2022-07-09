Tırda 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tırda 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Sivas'ın Suşehri ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, D-100 kara yolu Karayolları Şube Şefliği önünde İran uyruklu C.A. (43) idaresindeki 39 AA 573 plakalı tırı durdurdu.

Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda yapılan aramada tırın ön kabininde 56 paket halinde 150-200 gramlık ambalajlara sarılı 8 kilogram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan tır şoförü C.A. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title