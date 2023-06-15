Sivas'ta TIR ve iki otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir TIR ve iki otomobil çarpıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir TIR ve iki otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza geçtiğimiz günlerde Kayseri- Malatya karayolu Gürün ilçesi Karayar Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sağa döndüğü sırada arkadan hızla gelen TIR'ın sürücüsü ani fren yaptı. Fren ile birlikte TIR'ın dorsesi kayarak sağa dönen otomobil ile park halindeki başka bir otomobile çarptı. Otomobiller savrulurken kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - SİVAS