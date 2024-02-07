Sivas'ta tır şoförü aracında ölü bulundu
Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikadan yük almaya gelen tır şoförü Cafer D., uyuduğu araçta ölü bulundu. Fabrika görevlileri durumu bildirerek sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekipleri tarafından açılan araçta yapılan kontrolde Cafer D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sivas'ta tır şoförü uyumak için girdiği aracında ölü bulundu.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikadan yük almaya gelen Cafer D. (62), 34 ALV 973 plakalı tırını park ederek uyudu.
Sabah saatlerinde araçtaki Cafer D'den haber alamayan fabrika görevlileri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin camını kırarak kapısını açtıkları araca giren sağlık ekipleri, Cafer D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.