Sivas'ta Tır-Minibüs Çarpışması: 5 Ölü, 2 Yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ç. (57) idaresindeki 44 NS 746 plakalı tır ile Kangal Seyahat'e ait Muammer Biçil (46) yönetimindeki 58 ED 969 plakalı yolcu minibüsü, Sivas- Malatya kara yolunun Yağdonduran mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü Biçil ile araçta bulunan Mehmet Açıkgöz (46), İhsan Mahti (51) ve Yılmaz Akpınar (52) olay yerinde hayatını kaybetti, tır şoförü E.Ç ile Metin Güler (61) ve komiser yardımcısı Mehmet Cansever (30) yaralandı.

Yaralılardan Metin Güler de kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Yağdonduran mevkisinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Kazanın tırdaki dorsenin kayarak minibüsün üzerine devrilmesi sonucu meydana geldiğini düşünüyoruz. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı." dedi.