Sivas'ta TIR'ın Elektrikli Bisiklete Çarpması Sonucu Sürücü Ağır Yaralandı

Sivas'ta TIR'ın Elektrikli Bisiklete Çarpması Sonucu Sürücü Ağır Yaralandı
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Sivas'ta bir TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Y.D. ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

SİVAS'ta TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Y.D., ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Yenişehir Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi. T.Ç. yönetimindeki 24 ACC 261 plakalı TIR, Y.D. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.D., ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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