Sivas'ta TIR'ın Dorsesinde Yangın Çıktı

Sivas'ta, saman yüklü bir TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, TIR'ın şoförü tarafından fark edilerek park ettirildi ve ekipler tarafından kontrol altına alındı.

SİVAS'ta, TIR'ın saman balyası yüklü dorsesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Sorguncuk köyü yakınlarında, şoförü öğrenilemeyen 49 AKK 134 plakalı TIR'ın saman yüklü dorsesinde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden şoför, TIR'ı yol kenarına park ederek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.TIR'ın dorsesinde zarar yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

