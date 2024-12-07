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Sivas'ta Tır ile Kamyonetin Çarpışması: 3 Yaralı

Sivas'ta Tır ile Kamyonetin Çarpışması: 3 Yaralı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Tırın sürücüsü kaçtı, yakalama çalışmaları başladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

B.B. (24) yönetimindeki 58 ACS 728 plakalı kamyonet, Cemel beldesi kavşağında, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tırla çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan B.B. (69) ve M.E. (49) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından tırla kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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