Sivas'ta tır ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.E. idaresindeki 58 AEE 266 plakalı otomobil, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kavşağı'nda V.K'nin kullandığı 46 AGS 701 plakalı tır ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrularak sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra duran otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan M.K, İ.K. ve B.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel