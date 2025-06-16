Sivas'ta TIR Elektrikli Bisiklete Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

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Sivas'ta meydana gelen kazada, bir TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Y.D. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Y.D., ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Yenişehir Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi. T.Ç. yönetimindeki 24 ACC 261 plakalı TIR, Y.D. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.D., ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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