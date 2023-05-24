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Sivas'ta tır dorsesinde 134 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ta tır dorsesinde 134 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Sivas'ın Suşehri ilçesinde durdurulan bir tırın dorsesinde 134 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde durdurulan bir tırın dorsesinde 134 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, D-100 kara yolu Suşehri ilçesi girişinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde bulunan ve yurda kaçak yolla giren Afganistan, Türkmenistan ve Bangledeş uyruklu düzensiz göçmenlerden bazıları dorseden inerek kaçmaya çalıştı.

Yakalanan 134 düzensiz göçmen, Suşehri Spor Salonu'na götürüldü.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel

Afganistan Suşehri Sivas Güncel Haberler

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