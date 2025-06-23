Sivas'ta Tır Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti
Sivas'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki M.A.A, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Sivas'ta tırın çarptığı 71 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.
O.A. yönetimindeki 58 AGG 867 plakalı tır, Gültepe Mahallesi Toptancılar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.A.A'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan M.A.A, kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, tırın çarptığı M.A.A'nın bir süre yerde sürüklendiği görülüyor.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel