Sivas'ta THM korosundan "18 Mart Şehitleri Anma" konseri

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu tarafından "18 Mart Şehitleri Anma" konseri verildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konserde, koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, koro ve solo olarak türküler seslendirdi.

Konseri takip eden sanatseverler de türkülere eşlik etti.

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ile çok sayıda müziksever izledi.