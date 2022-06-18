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Sivas'ta THM korosu ses sanatçıları konser verdi

AA - Çetin Karaçoban - Güncel
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Sivas'ta THM korosu ses sanatçıları konser verdi

Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları "Türkü Elleri" konser verdi.

Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları "Türkü Elleri" konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser programında Türk halk müziği ses sanatçıları Aydın Akar, Ömer Korçum ve Emine Baş, Sivas ve diğer yörelerin türkülerini seslendirdi.

İzleyiciler de türkülere eşlik etti.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

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