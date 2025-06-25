Sivas'ta Ters Şeride Giren Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Sivas'ta Ters Şeride Giren Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı
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Sivas'ta meydana gelen kazada ters şeride giren minibüs ile otomobil çarpıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı.

SİVAS'ta ters şeride giren minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kazadan sonra kaçtığı belirlenen minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden B.K. yönetimindeki 34 EZD 765 plakalı minibüs, ters şeride girince İ.K. idaresindeki 58 AEV 866 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan kişilerden Mehmet Kaya hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İ.K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.K., Y.V., T.E.A., A.N.K., H.İ.K., R.K. ve Ş.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi ile Numune Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü B.K. olay yerinden kaçtığı belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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