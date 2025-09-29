Sivas'ta Termik Santralde Yangın Kontrol Altına Alındı

1) SİVAS'TA TERMİK SANTRALDE BACA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

SİVAS'ın Kangal ilçesinde kurulu bulunan termik santralin bacalarından birinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kangal ilçesi Hamal köyü yakınlarında bulunan Kangal Termik Santrali'nin ünitelerinden birinde başladı. Kısa sürede alevler santralin bacalarından birini sardı. İhbar üzerine bölgeye Kangal ilçesinden ve kent merkezinden sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alınan ilk bilgilere göre yangından etkilenen olmadığı, santralde bulunan işçilerin tahliye edildiği bildirildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Sivas'ın Kangal ilçesi yakınlarındaki termik santralde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangınla ilgili Sivas Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada, "Kangal ilçemize bağlı Hamal köyünde faaliyet gösteren Kangal Termik Santrali'ne ait duman tahliye bacasında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir. İhbarın ardından Kangal İtfaiyesi ve santral bünyesindeki acil müdahale ekiplerinin yanı sıra AFAD koordinesinde Sivas merkez ile Gürün, Ulaş ve Altınyayla ilçelerimizden bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etmiş ve çalışmaları koordineli şekilde yürütmüştür. Ekiplerin yoğun gayreti sonucu yangın kontrol altına alınmış olup, alanda soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı bulunmamakta olup, dumandan etkilenen vatandaşımız da olmamıştır" denildi.