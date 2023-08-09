Sivas'ta Temmuz Ayında 196 Trafik Kazası Meydana Geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Sivas'ta Temmuz ayında meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 196 ölümlü-yaralanmalı kaza gerçekleşti ve 11 kişi hayatını kaybetti, 390 kişi yaralandı. Maddi hasarlı kaza sayısı ise 173 olarak belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Temmuz ayında Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta Temmuz ayında 196 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 11 kişi öldü, 390 kişi de yaralandı. Sivas'ta Temmuz ayında meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 173 olarak açıklandı.

Kentte bu yılın ilk 7 ayında ise 994 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu 22 kişi hayatını kaybederken bin 940 kişi de yaralandı.

Sivas'ta Ocak-Temmuz döneminde meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 934 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS