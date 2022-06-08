Sivas'ta "Temiz Çevre, Temiz Suşehri" etkinliği düzenlendi - Haberler

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Sivas'ta "Temiz Çevre, Temiz Suşehri" etkinliği düzenlendi

AA - Faruk Kara - Güncel
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Sivas'ta 'Temiz Çevre, Temiz Suşehri' etkinliği düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Temiz Çevre, Temiz Suşehri "etkinliği kapsamında Kılıçkaya Barajı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Temiz Çevre, Temiz Suşehri "etkinliği kapsamında Kılıçkaya Barajı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Suşehri Belediyesi ve Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santral Müdürlüğü ekipleri, belediyeye ait motorlu kayıkla baraj gölü türbinler bölgesine yakın yerde bulunan atıkları topladı.

Göle atılan birçok atık malzemenin su dalgalarıyla bu bölgede toplandığını belirten yetkililer, vatandaşlardan doğaya karşı duyarlı davranmalarını istedi.

Baraj gölünün çevresinin 64 kilometre olduğunu belirten yetkililer, göl çevresinin her alanının ayrı bir manzara olduğunu, özellikle piknikçilerin uğrak yeri haline geldiğini ifade etti.

AA / Faruk Kara - Güncel

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