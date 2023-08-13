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Sivas'ta Tartışma Sonucu Yaralanan Kişi İntihar Etti

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tartıştığı 3 kişiyi tabancayla yaralayan kişi, aynı silahla intihar ederek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tartıştığı 3 kişiyi tabancayla yaralayan kişi, aynı silahla intihar ederek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saatlerinde Yıldızeli ilçesi Kalın köyünde arazide meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen İ.Ç. (33), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı M.E.Ç.'yi (25) göğsünden, A.T.'yi (31) omzundan ve Y.T.'yi (42) kolundan yaraladı. Daha sonra aynı silahla kendisini başından vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralılardan İ.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yıldızeli İntihar Sivas Güncel Haberler

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