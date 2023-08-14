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Sivas'ta Tartışma Sonucu İntihar: 1 Ölü

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Sivas'ta bir kişi tartıştığı 3 kişiyi tabancayla yaralayarak intihar etmişti. Şahsın yaraladığı kişilerden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ta bir kişi tartıştığı 3 kişiyi tabancayla yaralayarak intihar etmişti. Şahsın yaraladığı kişilerden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, iki gün önce Yıldızeli ilçesi Kalın köyünde arazide meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen İ.Ç. (33), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı M.E.Ç.'yi (25) göğsünden, A.T.'yi (31) omzundan ve Y.T.'yi (42) kolundan yaraladı. Daha sonra aynı silahla kendisini başından vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralılardan İ.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren A.T'de iki gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Yıldızeli İntihar Sivas Güncel Haberler

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