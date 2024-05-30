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Sivas'ta Tarlada Patates Ekimi Yapan Kişiye Yıldırım Düştü

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Sivas'ın Hafik ilçesinde tarlada patates ekimi yaparken üzerine yıldırım düşen bir kişi ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde tarlada patates ekimi yaparken üzerine yıldırım düşen Osman Demirbaş (28) ağır yaralandı.

Olay saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Yarhisar köyü yakınlarındaki bir patates tarlasında meydana geldi. Nevşehir'den patates ekimi için gelen Osman Demirbaş, tarlada traktörün yanında bulunduğu sırada üzerine yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Hafik Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Demirbaş, tedavi altına alındı. Demirbaş'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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