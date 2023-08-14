Sivas'ta Tarla Sulama Tartışması Kanlı Bitti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir kişi, tarla sulama meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir kişi, tarla sulama meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Boyalı köyü Çatak mevkisinde M.K. (59) ile kardeşi İ.K. (53) arasında tarla sulama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, yanında bulunan tabancayla kardeşi İ.K'ye ateş etti.

Ağır yaralanan ve olay yerinde yaşamını yitiren İ.K'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

M.K, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.