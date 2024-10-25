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Sivas'ta Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Bilgilendirme Toplantısı

Sivas'ta Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Bilgilendirme Toplantısı
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Zara ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında üreticilere bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, 2025-2027 yıllarını kapsayan program ve desteklenecek ürünler hakkında detaylar aktarıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel ve hayvansal üretimin daha etkin şekilde yönetilmesi amacıyla uygulamaya koyduğu "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" hakkında Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Evci ve Yüksek Ziraat Mühendisi Umut Baran Erbatur tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Ekinli ve Ütük köylerinde düzenlenen toplantıda, 2025-2027 yıllarını kapsayan program ile ilgili genel bilgilere yer verildi.

Toplantıda konuşan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Zara ilçemizde 2025-2027 Bitkisel Üretim Planı kapsamına alınan 7 ana ürün, arpa, ispir, yağlık ayçiçeği, buğday, kuru fasulye, nohut ve patates, 12 çeşit yem bitkisi olarak da, fiğ, macar fiği, mürdümük, yem bezelyesi, yulaf, tritikale, yonca, korunga ve silajlık mısır olarak belirlenmiştir. Doğru ürünün doğru yerde desteklenmesini sağlayacak projede tarlayı eken de desteklenmiş olacak. Ayrıca nadasa bırakılmış bir tarla ekili gösterilemeyeceği gibi, aynı ürünlerin ekim yılları da kontrol altına alınmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel

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