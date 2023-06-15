Sivas'ta Tarihi Eser ve Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezindeki bir iş yerinde yaptıkları aramada tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Sivas'ta düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezindeki bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 4 tabanca fişeği, 3 sentetik hap, bonzai, metamfetamin, 8 uyuşturucu madde kullanım aparatı, hassas terazi, nesli tükenmekte olan hayvanlara ait olduğu değerlendirilen 2 boynuz ve bir pençe, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 sikke ve 28 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.