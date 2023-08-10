Sivas'ta Tarihi Eser ve Uyuşturucu Hap Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Sivas'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir zanlı tutuklandı.

Sivas'ta düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu hap operasyonunda bir zanlı tutuklandı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde bir araçta ve otobüste arama yaptı.

Aramada, 1 altın arama dedektörü ve bu cihaza ait el dedektörü,1 altın arama çubuğu ibareli cihaz ve bu cihaza ait 4 metal çubuk ile tarih eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 ahşap saplı kılıç şeklinde obje, 2 ahşap saplı hançer şeklinde obje, 2 metal haç şeklinde obje, 7 metal obje, 24 çeşitli ebatlarda sikke olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirildi.

Diğer yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara yolu uygulama noktasında Sivas'a gelen şehirlerarası otobüste yapılan aramada 11 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.