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Sivas'ta Tarihi Eser Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde yapılan operasyonda, evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Aramada 11 sikke, 2 yüzük, 3 kolye, bilezik, 6 obje, dedektör ve kazı malzemeleri bulundu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kızılpınar köyünde O.Ö'nün evinde ve aracında arama yaptı.

Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 11 sikke, 2 yüzük, 3 kolye, bilezik, 6 obje, dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gürün Sivas Suç Hukuk Politika Güncel Haberler

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