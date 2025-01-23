Sivas'ta Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok
Sivas'ta jandarma ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan 23 sikke, 10 obje ve 28 değerli taş ele geçirdi. Suşehri ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sivas'ta jandarma ekiplerince, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 sikke, 10 obje ve 28 değerli taş ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suşehri ilçesinde "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçuna yönelik çalışma yaptı.
Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 araçta ve 4 şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 sikke, 10 obje ve 28 değişik ebatta değerli taş ele geçirdi.
4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.