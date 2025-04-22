Sivas'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 25 sikke, 7 metal obje ve 2 dedektör ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı ve yasal işlemler başlatıldı.
Sivas'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 25 sikke, 7 metal obje ve 2 dedektör ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Ekipler il merkezindeki çalışmalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 25 sikke, 7 metal obje ve 2 dedektör ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel