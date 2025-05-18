Sivas'ta Tabanca ve Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Sivas'ta Tabanca ve Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
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Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ta iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökçekler Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde İ.K., Y.K. ile S.H.U., A.K. ve M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada İ.K. koluna isabet eden kurşunla, Y.K., S.H.U. ve A.K. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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