STSO Başkanı Eken sürücü kursları temsilcileriyle bir araya geldi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, sürücü kurslarının temsilcileriyle sorun ve sıkıntılarının ele alındığı istişare toplantısı düzenledi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, odada gerçekleştirilen toplantıya Sivas Sürücü Kursları Derneği Başkanı Hikmet Yıldız ve dernek üyeleri katıldı.

Eken, burada yaptığı konuşmada, sorunları tespit edip, çözüm önerileri oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Hazırlanacak raporun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere yereldeki ve Ankara'daki kurumlara iletileceğini aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Sürücü kurslarımız arasında da birlik ve beraberlik sağlanmalı. Bir ve beraber olunduğunda tüm zorluklar aşılıyor. Sürücü kurslarımız bize taleplerini iletti, bunlarla ilgili gerekli girişimlere başladık. Sürücü kurslarımız, içerisinde sosyal tesisi olan, yeni ve kalıcı bir eğitim sınav başlangıç noktası ve sınav güzergahı belirlenmesini istiyor. Farklı illere yakın olan ilçelerimiz ile merkeze yakın ilçelerimizde fiyatlardaki farklılıklar nedeniyle merkezden adaylar buralara yönelmektedir. Bu konuda da kalıcı çözüm bekliyorlar. Ayrıca kamu kurumlarımız tarafından yapılan ihalelerde il sınırı içinde faaliyet gösteriyor olmak diye ibare eklenmesi de kurslarımızı rahatlatacaktır."

Yıldız ise sektörün sorunlarının çözümü konusunda gösterdiği çaba nedeniyle Eken'e teşekkür etti.