Sivas'ta Su Kuyusuna Düşen Engelli Kişi Kurtarıldı
Sivas'ta, dengesini kaybederek su kuyusuna düşen işitme ve konuşma engelli Adem Akar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen Akar, hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta dengesini kaybederek su kuyusuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İşitme ve konuşma engelli olduğu belirtilen Adem Akar, Karşıyaka Mahallesi 5'inci Sokak'ta dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Akar, düştüğü kuyudan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel