Sivas'ta sosyal medyadan dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı - Haberler

Sivas'ta sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalarda, bazı kullanıcıların sosyal medya hesaplarının link yollayarak ele geçirildiği ve bu hesaplar üzerinden dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için 3 ay süren teknik takibin ardından Sivas ve Mersin'de 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 zanlı yakalandı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.