Sivas'ta, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, 12 Mart'ta havlayan köpekten korkarak yola fırlayan 12 yaşındaki U.K'ya, İ.Y'nin kullandığı otomobil çarptı. U.K, 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bacağında kırık olan U.K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen U.K'nin, havlayarak üzerine gelen köpekten korkarak yola doğru kaçması ve otomobilin çarpması sonucu havada takla atması yer alıyor.

Söz konusu yerde gezinin birden fazla sokak köpeği de kameraya yansıdı.