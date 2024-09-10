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Sivas'ta Şoförün Yardımıyla Mutlu Son

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Sivas'ta halk otobüsü şoförü, yanlışlıkla aracına binen anne ile down sendromlu kızını evlerine bırakarak ailenin mutluluğunu kaydetti. Şoför, insanlara yardım etmeyi sevdiğini belirtti.

Sivas'ta halk otobüsü şoförünün, yanlışlıkla aracına binen anne ile down sendromlu kızını evlerine bırakmasını ve ailenin mutluluğunu araç içi kamerası kaydetti.

Halk otobüsü kullanan ve Bülbüller hattında çalışan Muhammet Cin'in aracına down sendromlu bir kız ve annesi bindi.

Otobüsün son durağa gelmesinin ardından anne, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerine gideceklerini ve yanlış araca bindiklerini söyledi.

Havanın kararması üzerine anne ve kızını evlerine götürmeye karar veren şoför, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki eve bıraktı. Engelli kızın geldikleri anda yaşadığı mutluluk aracın kamerasına yansıdı.

Otobüs şoförü Cin, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanlara yardım etmeyi çok sevdiğini söyledi.

Anne ve engelli kızının İstasyon Caddesi'nde aracına bindiğini anlatan Cin, şunları kaydetti:

"Biri engelli, diğeri yaşlı bir teyzeydi ve yanlış otobüse binmişler. Otogara geldiğimde son durak olduğunu söyledim. Engelli ablamız bana sitem etti. 'Ben babama gidecektim, beni niye götürmüyorsun' dedi. Teyze de 'Sana kızdı' dedi. Otogardan da Karşıyaka'ya servisimiz olmadığı için mağdur olmamaları adına teyzeye istediği yere kadar götüreceğimi söyledim. Engelli olan ablamız çok mutlu oldu ve sevindi. Ben de çok mutlu oldum, yardım etmek güzel bir şey. Tekrar durağa geldiğimde de engelli bir kardeşimiz vardı. O da bu durumu duydu, onu da aldım istediği yere bıraktım. Bu şekilde 3 kişiyi sevindirmiş oldum."

Kaynak: AA / Güncel

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