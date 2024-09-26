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Sivas'ta Şoförden Örnek Davranış: Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Götürdü

Sivas'ta Şoförden Örnek Davranış: Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Götürdü
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Sivas'ta bir halk otobüsü şoförü, otobüsünde rahatsızlanan bir kadını hastaneye yetiştirerek örnek bir davranış sergiledi. Olay anı araç içi kamerasınca görüntülendi.

Sivas'ta halk otobüsü şoförünün rahatsızlanan bir yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirmesi araç içi kamerasınca görüntülendi.

Yiğitler Mahallesi hattında çalışan otobüs şoförü Muhammet Cin (32), 21 Eylül'de seyir halindeyken bir kadının otobüste rahatsızlandığını fark etti.

Baygınlık geçiren kadının durumunun kötüleşmesi üzerine güzergahını değiştiren Cin, kadını otobüsle hastaneye yetiştirdi.

Hastanede sağlık ekiplerince müdahale edilen kadının tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Sürücü Muhammet Cin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolcunun yanında 2 çocuk vardı. 'Ambulans çağırayım mı?' diye sorduğumda reddetti. Yolda giderken aynadan baktığımda yolcunun tekrar rahatsızlandığını gördüm. Durumu hiç iyi değildi. 'Siz iyi değilsiniz' dedim ve tekrar hastaneye götürmeyi teklif ettim. Bu sefer kabul etti. O sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Aracımda hasta olduğunu ve yanında 2 küçük çocuk olduğunu söyleyerek sedye ile aracımı karşılaşmalarını istedim. Hastaneye geldiğimde sağlık personelleri otobüsü karşılayıp hastayı içeri aldılar. Güvenlik görevlileri ise çocukları alarak içeri götürdü." dedi.

Bu tarz olayları daha önce de yaşadığını anlatan Cin, "Daha önce de kolu kırılan bir çocuğu hastaneye götürmüştüm. Yoldan geçerken kuryenin kaza yaptığını görüp hastaneye götürmüştüm. Yaşlı bir teyze evini kaybetmişti, onu evine bırakmıştım. Engelli bir abla ve annesi yanlış otobüse binmişlerdi, benim de vicdanım el vermedi onlara da yardımcı olmuştum. Bu iyiliği elimden geldiğince yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Olaya ilişkin araç içi kamerasınca kayda alınan görüntülerde, sürücü Cin'in aniden fenalaşan yolcuyu, konuştuktan bir süre sonra otobüsle hastaneye götürdüğü anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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