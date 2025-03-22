Sivas'ta Soba Külünden Yangın Çıktı
Sivas Gültepe Mahallesi'nde plastik çöp kovasına dökülen soba külü yangına neden oldu. Yangın, iş yerinin kapısı önündeki lastiklere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sivas'ta plastik çöp kovasına dökülen soba külü yangına neden oldu.
Gültepe Mahallesi Erzincan Çevre Yolu üzerinde bir iş yerinin önünde bulunan plastik çöp kovasına soba külü döküldü.
Çöp kovasında başlayan yangın iş yerinin kapısı önündeki lastiklere de sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını iş yerine sıçramadan söndürdü.
Yangın iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel