Sivas'ta Sınava Geç Kalan Öğrenciye Polis Yardımı

Sivas'ta Sınava Geç Kalan Öğrenciye Polis Yardımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girecek bir aday, kimliğini evde unuttu. Trafik polisi, öğrenciyi zamanında sınava yetiştirdi.

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek bir aday, kimliğini evde unuttu. Trafik polisi sınavın başlamasına kısa bir süre önce öğrenciyi sınava yetiştirdi.

Kentte YKS'nin ilk oturumu TYT heyecanı yaşandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren öğrenciler, sınava girecekleri merkezlerin yolunu tuttu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde de sınav nedeniyle yoğunluk yaşandı. Adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınav salonlarına alındı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde sınava girecek olan Muhammed Mustafa Denktaş, fakülte önüne geldiğinde kimliğinin olmadığını fark etti. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle öğrenci Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi'nde görevli motosikletli polisten yardım istedi. Denktaş, polis tarafından Nüfus Müdürlüğü'ne götürülerek geçici kimlik belgesi aldı. Tekrar motosikletle fakülteye getirilen Muhammed Mustafa Denktaş, sınava dakikalar kala sınava yetiştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınav öncesi kapılar saat 10.00'da kapatıldı. Sınava geç kalan bazı öğrenciler, kapıların kapatılması nedeniyle sınava alınmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

Savaş sürerken Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu" uyarısı
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi

MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Erdoğan görse tebrik ederdi
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons

Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha

Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.