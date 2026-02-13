Haberler

Sivas'ta bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Sivas'ta bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli, Kırıkkale'de yakalanarak tutuklandı. Olay, M.B. isimli bireyin yürüyüş yaptığı sırada arkasından yaklaşarak tabancayla vurulmasıyla gerçekleşti.

Sivas'ta bir kişiyi silahla ağır yaralayan ve kaçtığı Kırıkkale'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emek Mahallesi Zafer Caddesi'nde kaldırımda yürüyen M.B'yi (34) silahla yaralayan T.M.S'nin Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı, 11 Şubat'ta, M.B'ye arkasından yaklaşarak tabancayla ateş ettikten sonra kaçtığı Kırıkkale'de yakalanmış, daha sonra Sivas'a getirilmişti.

