Sivas'ta Silahlı Saldırı: Yasin Yıldırım Hayatını Kaybetti
Sivas'ta göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Yasin Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan babası N.Y. ise hastanede tedavi altında.
KURTARILAMADI
Olayda göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yasin Yıldırım, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Olaydan yaralanan baba N.Y.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.