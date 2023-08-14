Sivas'ta Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Kişi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tabancayla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlçede meydana gelen olayda, bir kişi tarafından silahla yaralanan 3 kişiden biri olan A.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tabancayla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kalın köyünde daha sonra kendisini de vuran bir kişi tarafından silahla yaralanan 3 kişiden biri olan A.T. (32), kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldızeli ilçesinde dün, alkollü olduğu öne sürülen İ.Ç. (33), henüz belirlenemeyen nedenle M.E.Ç'yi (25 ) göğsünden, A.T'yi omzundan ve Y.T'yi (42) de kolundan tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini vurmuş, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.