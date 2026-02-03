Sivas'ta silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta silahla yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde M.D'nin bir lokantanın bulunduğu alana doğru silahla ateş etmesi sonucu S.C. kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.