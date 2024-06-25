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Sivas'ta silahlı kavgada bir kişi öldürüldü, 4 zanlı gözaltına alındı

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Sivas'ta yaşanan silahlı kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürüldü.

Sivas'ta silahlı kavgada bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'nde M.T'nin (44) tabancayla öldürülmesine ilişkin Ş.A. (22), M.K. (20), E.G.Ş. (19) ve Y.Ş'yi (20) gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'nde önceki gün bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, tabancayla göğsünden vurulan M.T, kaldırıldığı Sivas Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, olay yerinden bir otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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