Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Tartışmanın ardından şüpheli kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kayapınar köyünde aralarında husumet bulunan S.S. ile komşuları B.A. (56), oğulları O.A. (33) ve S.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından S.S. yanında bulunan av tüfeğiyle B.A. ve oğullarına ateş açtı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan B.A, O.A. ve S.A. ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan O.A. sevk edildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şarkışla Kavga Sivas Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti

Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti

 Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

 Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

Bakmadan Geçme

4 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 4 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 4 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 4 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 4 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 4 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 4 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 4 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Almanya Ukrayna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Ukrayna maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Almanya Ukrayna maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Almanya Ukrayna maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Almanya Ukrayna maçı CANLI izle! (HD) 3 Haziran Almanya Ukrayna maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Erden Timur basın toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title