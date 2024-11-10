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Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 34 yaşındaki İ.Y., husumetli olduğu A.Ö.'ye ateş açtı. Olayda A.Ö. yaşamını yitirirken, 26 yaşındaki İ.Ş. de yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan İ.Y. (34) ile A.Ö. (21) Huzur Mahallesi Türkistan Caddesi'nde karşılaştı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y'nin tüfekle ateş ettiği A.Ö. ile olay sırasında kaldırımda bulunan ve saçmaların isabet ettiği İ.Ş. (26) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Numune Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.Ö. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ş'nin ise tedavisi sürüyor.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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